ಧಾರವಾಡ: ಕವಿವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ: ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಣಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 11:39 AM IST
ಧಾರವಾಡ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಹೇವಾರಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಉದ್ಯಾನವು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಈ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಹತ್ತು - ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಹೆಸರಿನ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಧ, ಆಯಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ, ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮದ ಟೆಸ್ಸೆರಾಕ್ಟ್, ಚೌಕಾಕಾರ ಚಕ್ರದ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್, ದೈತ್ಯ ಕೋನಮಾಪಕ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ, ಟಿಟ್ರಾ ಹೆಕ್ಟರನ್, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ, ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿ - ಹೀಗೆ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಣಿತ, ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಶಾಖೆ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 29 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, 5 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯು ಗಣಿತದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಗತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ಈ ಉದ್ಯಾನ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಉದ್ಯಾವನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಹೆಸರಿನ ಗಣಿತ ಉದ್ಯಾನ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲದೇ, ರೂ. 1.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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