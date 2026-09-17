ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹಾಪಟ್ಟಿ: ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿವಿ, ತಲಪಾಡಿ–ಬೈಂದೂರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬಂದರು ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ(ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18) ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಯುವಜನತೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಬೈಂದೂರಿನವರೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಣಾಜೆ–ಮಣಿಪಾಲ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿವಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಕರಾವಳಿಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ – ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿದ್ಧತೆ":
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ: "ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸಿಆರ್ಝಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೇ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತಾಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ 30 ಸಚಿವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ" ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ: "ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆನ್ನುಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು 1992ರಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯಿದೆ."
ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು: ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಕರಾವಳಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
1. ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (Sports University): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಿವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 30 ಎಕರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ-ಮಿಲಿಟರಿ/ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
2. ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ / ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜು 900 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಬೀದರ್ ವಿವಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಟಾನಮಸ್ (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಮೆರಿಟೈಮ್ / ಫಿಶರೀಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ’ಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು. ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ 72 ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
3. ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಬೈಂದೂರಿನವರೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ: ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಬೈಂದೂರು ತನಕ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (UDD) ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಎಂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
4. ಕೊಣಾಜೆಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಕೊಣಾಜೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
5. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ: ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ 372 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಕೃಷಿ) ಪದವಿ ಕಾಲೇಜನ್ನಾಗಿ (B.Sc Agriculture College) ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
6. 100-150 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್: ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬೇಕಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 100 ರಿಂದ 150 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ, ಪಿಪಿಪಿ (PPP) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ (Convention Center) ಮತ್ತು ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
7. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟು ಗೋಕರ್ಣ 'ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್': ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋಕರ್ಣದವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ 7-8 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದು 'ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಂ' ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸತಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
8. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್: ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ10 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
9. ಮಂಗಳಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ & ಉಡುಪಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು. ಉಡುಪಿಯ ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ.
10. ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (Skill Development): 360 ಎಕರೆಯ ಪಿಲಿಕುಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಕರಾವಳಿಯ 15,000 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಲು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು.
11. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಶಿರಾಡಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆ.18ರ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ: ತುಳು ಮಾನ್ಯತೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಹೆಸರು ಸೇರಿ ಕರಾವಳಿ ಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ – ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್