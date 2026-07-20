ಹಾವೇರಿಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ನಾಳೆ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ವರುಣನ ಮುನಿಸು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪರಿಣಾಮ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹತಾಶೆರಾದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 20, 2026 at 1:50 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲಾ. ಕೆಲ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ರೈತರು ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಸೋಯಾಬಿನ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ ಹತ್ತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಗಾಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಇದೀಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇದೇ 21 ರಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 21 ರಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲಾ ಕುಸಿದ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ವರದಾ ನದಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಮದ್ವತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾ ನದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದರೆ ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವರದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕುಸಿಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಳೆಯಾಸ್ರಿತ ರೈತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ನಂಬಿದ್ದ ರೈತರು ಸಹ ಇದೀಗ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಂಚಳ್ಳೇರ್, "ಈಗಾಗಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ, ಅನಾವೃಷ್ಠಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರದಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿದಾರರು, ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲವಿರುವವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಒನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ತುಂಬಲು ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿಲ್ಲಾ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬರುವ ಮಳೆಗೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ನಿಜವಾಗಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ, "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ಅದನ್ನು ಹರಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಸತ್ತವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ".
"ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿವೃಷ್ಠಿ, ಅನಾವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಲು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಒನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಅದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ವಿಮಾ ತುಂಬಲಾರದಂಗಾಗೈತಿ ನಾವು ವಿಮಾ ತುಂಬಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೂ ಇಲ್ಲಾ, ಎರಡು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಖುರ್ಚಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆವಿಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲಾ. ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್, "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಕೈಕೊಟ್ಟಿವೆ ಒಂದನೇ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಹೋಯಿತು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲಾ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಈ ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ರೈತರು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 21 ರಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಆಗಬೇಕು, ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಳೆವಿಮೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಳ್ಳಾಟ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
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