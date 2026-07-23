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ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ ರದ್ಧತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಯೋಜನೆ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೇ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಅಂಕೋಲಾ-ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.:

UTTARA KANNADA ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ PORT PROJECT IN ANKOLA ಅಂಕೋಲಾ ಕೇಣಿ
ಕೇಣಿ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 10:05 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಕೋಲಾ-ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗಳ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬಾಳೆಗೂಳಿಯವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ನೂರಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬಳಿಕ ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂಕೋಲಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಾರವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು.

UTTARA KANNADA ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ PORT PROJECT IN ANKOLA ಅಂಕೋಲಾ ಕೇಣಿ
ಅಂಕೋಲಾದಿಂದ ಬಾಳೆಗೂಳಿಯವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ. (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ? ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ 'ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು' ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧಿನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಡಲತೀರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುವ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು, ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮುದ್ರ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಹಕ್ಕಿನ ಕಸಿತ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗ ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕಿನ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿರೋಧ: ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಪರಿಸರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುದೀರ್ಘ 10 ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಕ್ಕೊರಲ ವಿರೋಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ: ಬಾಳೆಗುಳಿ ಹಾಗೂ ಬೊಗ್ರಿಬೈಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಮೀನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೃತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ರಹಗಳು:

  • ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕೇಣಿ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್​ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕು.
  • ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು.
  • ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮುನ್ನ ಮೀನುಗಾರರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕು.
  • ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದವರು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.
  • 2011 ಮತ್ತು 2019ರ ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಗೃಹಾವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು.
  • ಬಾಳೆಗುಳಿ, ಬೊಗ್ರಿಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸರ್ವೆಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬಂದರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ ವಿನಾಶಕಾರಿ 'ರೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ' ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. 2019ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 (iv) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಲಯದ ಸುಳ್ಳು ನಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಳೆದ 2024ರ ನವೆಂಬರ್​ 25ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧರಣಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಅಂಚೆ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ 600 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ನೀವು ಏನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನೀವು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ 10 ಅಂಶಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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UTTARA KANNADA
ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ
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ಅಂಕೋಲಾ ಕೇಣಿ
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