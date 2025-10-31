ETV Bharat / state

ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ‌ಮಾರಣಹೋಮ: ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

MASS FISH DEATHS IN KUNDUWADA LAKE
ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ‌ಮಾರಣಹೋಮ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ‌ಮಾರಣಹೋಮವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮೀನುಗಳೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆರೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಮೂಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿ-ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.

ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ‌ಮಾರಣಹೋಮ

ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೂರಾರು ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ನಾಥದಿಂದ ವಾಯುವಿವಾರಿಗಳು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮೀನುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ನೀರು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಡಿಸಿ ಶೀಲಾವಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ‌ ಬಂದಿದೆ,‌ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆರೆ ನೀರಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು, ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?: ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಲೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮವಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಾಯಿಗಳು ಧಾವಿಸುತ್ತಿವೆ. ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯುಕ್ತರು ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಳೇ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ, ಈ ನೀರು ಕುಡಿದು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಾಯುವಿಹಾರಿ ದಯಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಕೆರೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ 15 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗಲಿದೆ. ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ತಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

MASS FISH DEATH
DAVANAGERE
ಕುಂದವಾಡ ಕೆರೆ ಮೀನುಗಳ ‌ಮಾರಣಹೋಮ
KUNDUWADA LAKE

