ETV Bharat / state

ಭಟ್ಕಳ: ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತರಲು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 11 ಮಂದಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ

ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತರಲು ಹೋಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

The funeral of those who died in the river
ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 7:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ 11 ಜೀವಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಶಿರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿದವು.

ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೋತರು: ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು. ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಘಟನೆ ದುರಂತದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.

ಮೃತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವರು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಒಂದೇ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಟು ಮಂದಿಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿವಾರದವರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮನಕಲಕುವಂತಿತ್ತು. ದಂಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣೀರ ಕೋಡಿ ಹರಿಸಿತು.

ದುರಂತ ನಡೆದ ದಿನ 10 ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮೃತದೇಹವೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದವರ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಸಹೋದರರ ಪತ್ನಿಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

ಜಲಸಮಾಧಿಯಾದ ನಾಲ್ವರು ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ ಹೆಗ್ಗಡತಿಮನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿವರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಮೋಳಿನಮನೆ (38) ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಪಡುತಿರಾಲಿ (58) ಮೃತಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನೆ ಮಂದಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಬೆಳಗುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನೀರು ಪಾಲು: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 9 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಸಂಸಾರದ ಭಾರ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದವರು ಇದೇ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು.

ದುರಂತದಿಂದ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನಾಥ: ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿವರಾಮ ನಾಯ್ಕ 3 ಹೆಣ್ಣು, ಒಂದು ಗಂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾದೇವ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಾದೇವ ಭೈರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ದಂಪತಿ ಹೊಳೆ ಪಾಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ.

ಉಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

Deceased
ಮೃತರು (ETV Bharat)

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರದಾಹೊಳೆ ಪಡುಶಿರಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೂತಕದ ಮನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆ, ಅಂಗಳ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಂತು ಘಟನೆಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಂದಿ ಚಿಪ್ಪೆಕಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋಗುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಹೀಗೇಕೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಡುಶಿರಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೋರ್ವರು ರೋಧಿಸುತ್ತ ಇಡೀ ಪಡುಶಿರಾಲಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬದುಕಿಗಾಗಿ 'ಚಿಪ್ಪು' ಆಯಲು ಹೋಗಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾದ 8 ಜೀವಗಳು, ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ: ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

TAGGED:

PEOPLE DROWNED IN RIVER
MUSSELS
UTTARA KANNADA
MASS CREMATION
BHATKAL RIVER DEATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.