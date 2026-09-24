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ಹಾವೇರಿ: ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ, 13 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯ!

ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

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ಕೊಲೆಯಾದ ಪುನೀತಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 8:51 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಯುವತಿಯ ಕಡೆಯವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಯಾಳ ಹೊಸಪೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

28 ವರ್ಷದ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 2024ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮದುವೆಗೆ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೊಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬದವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಯುವತಿ, ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಯುವಕನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

13 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ಯುವತಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯ! (ETV Bharat)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಕೊಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಯುವತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬವರು ಪುನೀತ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

13 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವಾದ ಪುನೀತಕುಮಾರ್: ಪುನೀತಕುಮಾರ್‌ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 13 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಸಮೀಪ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶವದ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶವದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು - ನೀಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬರ್ಮುಡಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇ ಇವು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

6 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು: ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ‌. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್​​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೊಡಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.11ರಂದು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಡಿಯಾಲಾ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಶಿಗ್ಲಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆ.7ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸೆ.20ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಹರ್ಲಾಪುರ ಬಳಿ ಒಂದು ಆಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಚರ್ಮವಿಲ್ಲದ, ಕೇವಲ ಆಸ್ಥಪಂಜರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳವು ಎಂದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಗುರುತಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅವರು ಜೀರೋ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆ.22ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತ ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಗೊಣೆಪ್ಪನವರ ಎಂಬಾತ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಅಂಬಿಗ ಜಾತಿಯವನಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಎಸ್​ಟಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಬಂದು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹರಿಹರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 7ರಂದು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಹೊಸಪೇಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾರ್ ಆಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗಿ ನಂತರ ನದಿ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಗೊಣೆಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಭಿಷೇಕ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮೃತದೇಹ ಸೆ.20ರಂದು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಿಪಂಜರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಹ ಪುನೀತಕುಮಾರ್​ನದ್ದೇ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವೇ? ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುನಿತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ವಿಚ್ಚೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಜನರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಗೊಣೆಪ್ಪನವರ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಉಳಿದವರ ಪಾತ್ರವೇನಾದರೂ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೊಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಜಲಚರಗಳು ತಿಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ತಿಂದಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಆಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುನೀತಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ನದಿಗೆ ಹಾಕಿರುವುದು​ ಕುಮಾರಪಟ್ಟಣಂ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮೃತದೇಹ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​​ಪಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ: ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ

TAGGED:

HAVERI
SKELETON FOUND CASE
BODY FOUND IN TUNGABHADRA RIVER
ಹಾವೇರಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
MARRIED PERSON MURDER

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