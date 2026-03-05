ETV Bharat / state

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್: ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 28ನೇ ಶಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ನೂತನ ಶಾಖೆ ತೆರೆದಿದೆ.

MARGADARSI CHIT FUND
ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ನೂತನ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

March 5, 2026

2 Min Read
ಸಿಂಧನೂರು(ರಾಯಚೂರು): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನೀಸ್​​ಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್, ದೇಶದ 129ನೇ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ 28ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಇಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 63 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪೆನಿ, ಇದೀಗ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆದಿದೆ.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್‌​ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಲರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ, (ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಚೇರಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಯಧರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ನೂತನ ಶಾಖೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಡಿ.ಬಿ.ಗೌಡ ಅವರು, "ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ‌. ರಾಜ್ಯದ 28ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.‌ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್‌ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಸುಜಾತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.‌ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಂಪೆನಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್​ಗೆ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣ ಕಟ್ಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು‌. ಇದೀಗ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ‌‌‌. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನವೂ ತಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಕಂಪೆನಿ'' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಸಿಂಧನೂರಿನ ಶುಭಶ್ರೀ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಕೆ.ವೇಣುಬಾಬು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ, ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡಿರುವ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್​ಗೆ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದರು.

