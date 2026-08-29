ETV Bharat / state

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದಾನ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಫಿಲಿಪ್ ವುಮೆನ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ – 2026 ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

BENGALURU WOMEN LEADERSHIP AWARD MARGADARSI CHIT FUND FOUNDATION DAY OF AIMS
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಏಮ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದಾನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 7:03 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ (MD) ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ (AIMS) ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ''ಏಮ್ಸ್ ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಫಿಲಿಪ್ ವುಮೆನ್ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್–2026'' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿಯಿರುವ XIME ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಮ್ಸ್​ನ 37ನೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ NAAC ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರೊ. ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಹಾಗೂ AIMS ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಪರಾಗ್ ಕಲ್ಕರ್ ಅವರು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಯು ಹಲವು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಹೃದಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್‌ನ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU WOMEN LEADERSHIP AWARD MARGADARSI CHIT FUND FOUNDATION DAY OF AIMS
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭ (ETV Bharat)

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪ್ರೊ. ಜೆ. ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಜೆ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹತ್ತರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಜನರಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕಲ್ಪಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (AI) ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ/ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತತೆಯು (Automation) ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣವು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

BENGALURU WOMEN LEADERSHIP AWARD MARGADARSI CHIT FUND FOUNDATION DAY OF AIMS
ಕಾರ್ಯಕಮ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವೈಭವದ ಗತಕಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ತರಗತಿಯು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಯು ನಿರಂತರ, ಸಹಯೋಗದ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್​ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಂಪನಿಯು ಆಗಲೇ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಆಗ 12 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗಮನಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ, 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 250 ಶಾಖೆಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಗಲೇ ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರು.

BENGALURU WOMEN LEADERSHIP AWARD MARGADARSI CHIT FUND FOUNDATION DAY OF AIMS
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ (ETV Bharat)

ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶವು ಕೇವಲ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರಬಾರದು. ಅದು ನೈತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರನ್ನು, ನವೀನ ಚಿಂತಕರನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವವರನ್ನು, ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆಯ CEO ಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (AI) ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ—ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಕಥೆ ಏನು...? ನೇಪಾಳದ ದುರಂತ, ಯುರೋಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಗರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದುರಂತಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರಂತಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಭಾರತವು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಓಂಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾತ್ರಾ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ ಸಾಂಗಿ, ಅಥವಾ 9 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಧ್ವೈತ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸಾಮ್ ಸಾಂಗಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವೆ, ನೀವು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನೈತಿಕತೆಯು (Ethics) ಸದಾ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ, ಬಾಂಧವ್ಯವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯುವಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕನಸು ಕಾಣಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ನೈತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಮಾನವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣವೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ನಂದಿನಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಏಮ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ.ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು, ಏಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪರಾಗ್ ಕಲ್ಕರ್, ಏಮ್ಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್, ಏಮ್ಸ್ ಖಜಾಂಚಿ ಡಾ.ಪಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, XIME ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಅನಿಲ್ ಫಿಲಿಪ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯಕಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ’ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೆಂಕಿಯಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧ’; ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿತು!

TAGGED:

BENGALURU
WOMEN LEADERSHIP AWARD
MARGADARSI CHIT FUND
FOUNDATION DAY OF AIMS
MD SAILAJA KIRON

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.