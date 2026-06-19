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ನನ್ಹೆ ಫರಿಶ್ತೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್, ಜನ - ಜಾಗರಣದಡಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.

MANY SUCCESSFUL OPERATIONS BY THE RAILWAY PROTECTION FORCE OF MYSURU DIVISION
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 2:37 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯತ್ತ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 'ನನ್ಹೆ ಫರಿಶ್ತೆ', 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್' ಹಾಗೂ 'ಜನ - ಜಾಗರಣ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಾದ ನನ್ಹೆ ಫರಿಶ್ತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್​ 16 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್​ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎಎಸ್‌ಐ/ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಶ್ರೀ ವೈ.ಜೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಾಲಕನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕರಣ್ (12 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಡೂರಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್​ 17 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ, ಹರಿಹರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್​ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಇಎಸ್‌ಎಂ/ಹರಿಹರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ (12 ವರ್ಷ) ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ತಿಳಿಸಿದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಹರಿಹರವು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1098) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಎನ್‌ಜಿಒಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್ - ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್' ಅಡಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್​ 17ರಂದು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19667ರಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಪ್ಯಾಕ್​ ಕುರಿತು ರೈಲ್​ ಮದದ್ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮೈಸೂರು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು. ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಎರಡು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಎರಡು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಕನೆಕ್ಟರ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1.60 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್​ 16 ರಂದು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16227 (ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮ್ ತಮ್ಮ ₹10,000 ಮೌಲ್ಯದ POCO ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್-7 ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹1.70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮರಳಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಜನ - ಜಾಗರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: ಜೂನ್​ 16 ರಂದು, ಹಾಸನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16575 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನ-ಜಾಗರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಪಾಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಾನುಗಳ ಕಳವು, ಚೈನ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆ, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಪಾಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರೈಲ್ ಮದದ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯತ್ತ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆ: ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಲಗೋಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​​​ ಪೊಲೀಸ್​​​​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಎಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ 67 ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ, ₹100 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಜಪ್ತಿ

TAGGED:

SHIVAMOGGA
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
ನನ್ಹೆ ಫರಿಶ್ತೆ
ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್
MYSURU DIVISION RPF

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