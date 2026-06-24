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ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ದಂಪತಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನದ ಮಂದಹಾಸ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ತಾರ, ನಟ ಶಶಿಕುಮಾರ್​ ಭೇಟಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂತು. ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧಿ ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

MEDICINE FOR INFERTILITY
ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಟಿ ತಾರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 7:09 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿ ಈಗ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಕೊನೆಗೂ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ.

ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಮಕ್ಕಳ ಅಳು, ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಕಿಲಕಿಲ ಶಬ್ಧದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಇಡೀ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ, ಹಸುಗೂಸುಗಳನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಂದಿರು, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ, ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿ.

actress Tara Anuradha
ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಟಿ ತಾರ ಅನುರಾಧ (ETV Bharat)

ಹೌದು, ದೊಡ್ಡಾಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನೂರಾರು ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಕ್ಕಳೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ನೂರಾರು ದಂಪತಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಮೇತ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರನಟಿ ತಾರಾ, ಚಿತ್ರನಟ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ, ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

MEDICINE FOR INFERTILITY
ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿ (ETV Bharat)

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇಶ್ವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಪಡೆದು ಸಂತಾನ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ವಿಸ್ಮಯರಾದರು.

ಈ ಕುರಿತು ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವ ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗದವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 5, 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರು, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಸಿಒಡಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್​​ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಾಡ ಸಹ ಇದೆ ಎಂದರು. ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಪವಾಡದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇಳಿ ನಾವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ಸಸ್​ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ-ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 200-300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

TRADITIONAL MEDICINE
ತೊಟ್ಟಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಂಪತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರವರ ಮನೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೂರಾರು ಜನರು ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಿಂದಲೂ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವ ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತಿರುವಿ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದವರು ನಂತರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದ ಬಳಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ನಟಿ ತಾರ ಅನುರಾಧ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಮಕ್ಕಳಾಗದವರ ಕಷ್ಟ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಾನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಪರಿಚಯದವರು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 - 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೂ ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಮೆಡಿಸಿನ್​ ಬಳಸದೇ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಹಾರೈಸಿದರು.

ನಟ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿವೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನೂ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನಿ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನೂ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಶಿಕುಮಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತವೇ ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಯ ಸತ್ವವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಶಂಕರಪ್ಪರ ಔಷಧಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

CHILDREN
TRADITIONAL MEDICINE
CHAMARAJANAGAR
INFERTILITY PROBLEM
MEDICINE FOR INFERTILITY

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