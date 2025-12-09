ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೂತನ ಸಾರಥಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿವು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೂತನ ಸಾರಥಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : December 9, 2025 at 6:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೋಟ ಹೀಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 191 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಿಂದ 2013ರ ವರೆಗೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.
2010ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಣ ಅಂದಿನ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಣವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ್ರಯರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು:
- ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆಲೂರು ಬಳಿ ಮೂರು ಓವಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- 2011ರ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.
- ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
- ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದವು.
- ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಕೆ.ಗೌತಮ್ರಂಥಹ ಆಟಗಾರರು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆಗೈದಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು: ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೇರಿರುವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂದೆ ಸಾಲು- ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.
ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಆತಿಥ್ಯವೂ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆತಿಥ್ಯವೂ ಕೈತಪ್ಪುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿರುವ ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದೇಶಿಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲಿದೆ.
''ಕೇವಲ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಲವು ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿವೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ದೇಶಿಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
