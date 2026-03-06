ETV Bharat / state

ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ 389ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಹಾಸನದ ಯುವಕ

2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮನೋಜ್ ಜಿ.ಎಸ್​.
ETV Bharat Karnataka Team

March 6, 2026

ಹಾಸನ: ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ 2025ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಜ್ ಜಿ.ಎಸ್​. ಅವರು 389ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೋಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗಲಿದ್ದರು. ಮನೋಜ್ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ನಾಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 4ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್​ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಮಾವಿನಕೆರೆಯ ನವೋದಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ ಸಾಧನೆ: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮನೋಜ್ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನೋಜ್​, ತಾವು ಬರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 389ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

53ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಕಿರಣ ಕಮತೆ: ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತರವಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಕಿರಣ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮತೆ (29) ದೇಶಕ್ಕೆ 53 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಗಟೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಸಿವಿಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಿರಣ ಕಮತೆ, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿ‌ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್​ಪಿ ಮೇನ್ಸ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಕಿರಣ ಕಮತೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೇನ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಐದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಛಲದಂಕ‌ ಮಲ್ಲನಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಿರಣ ತಂದೆ ಡಾ.ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮತೆ ನಿಡಸೋಸಿಯ ಹೀರಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ತಾಯಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರಿ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

