ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ತೀರಿಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷ, ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ಇನ್ನೂ ಇದೆ: ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಯಿ
ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.
Published : April 22, 2026 at 12:52 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನನ್ನ ಮಗ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗಿ 1 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಮತಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ವಿಜಯನಗರದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏನೂ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ತೋರಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅವನ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಹೋದ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊಸೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಡೆಸಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ, ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಮಗನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಗನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಸುಮತಿ ದುಃಖಿತರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ವರ್ಷ; ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆನೆದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೋದಿ