ಮಾಂಜಾ ದಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ: ಗಾಳಿಪಟ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆತಂಕ
Published : January 12, 2026 at 8:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಅಥವಾ ಚೀನಿ ದಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚೀನಿ ದಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.
ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾಂಜಾದಾರ ಬಳಸುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಿದೆ. ಮಾಂಜಾದಾರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ, ಗೀಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಗ್ಗುಲ ಮುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ದಾರ ಬಳಸದೆ ಮಾಂಜಾದಾರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾರ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವುಗಳ ಅಧಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಟಿ ಸಹ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ
ಚಂಡೀಗಢ, ದೆಹಲಿ, ಗೋವಾ, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜಾಬ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಂಜಾದಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಆದೇಶ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಗರದ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಬಿಎಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಂಜಾದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಘಗಳು ತಮಗೆ ಬಂದ ಕರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಏಕೆ ಅಪಾಯ ? ಮಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಮಾನವರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೈಲಾನ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಾರಕ್ಕೆ ಮಾಂಜಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಪುಡಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಾರ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಸ್ಪರ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾಂಜಾ ದಾರಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು-ಮೂರು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹದ್ದು- ಕಾಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಂಜಾದಾರ ಬಳಸುವುದನ್ನ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ದಾರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
2023ರ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಗದಗ ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ರವಿ ಎಂಬಾತ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗದೆ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
