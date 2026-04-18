ETV Bharat / state

ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಸುಪರ್ಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

CHIKKAMAGALURU KERALA GIRL DIED IN MANIKYADHARA
ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಸಾಲುಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 11:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನಕಣ್ಣು ಇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇದಾದ ಕೆಲದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಬಾಲಕಿ ಬಳಿಕ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಗಿರಿಸಾಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

CHIKKAMAGALURU KERALA GIRL DIED IN MANIKYADHARA ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ, ಬೋರ್ಡ್​ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ಶುಚಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಗಿರಿಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿದೆ.

ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್.ಆರ್​.ಪಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ್ವತ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ.. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳು ಮೂಲತಃ ನದಿ ಮೂಲಗಳು. ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ಗಳ ಬದಲು, ನೀರಿನ ಸ್ಟೀಲ್​ ಬಾಟಲ್​, ಕಾಗದದ ಕವರ್​ ಹಾಗೂ ಕಪ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡದೇ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೋರ್ಡ್​, ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. - ಲೋಹಿತ್​, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ.

TAGGED:

CHIKKAMAGALURU TOURISM DEPARTMENT
KERALA GIRL DIED IN MANIKYADHARA
ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರಾ ಜಲಪಾತ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ
TOURIST SPOT HANDED OVER TO TDEPT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.