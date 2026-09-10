ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವಕವಚ: 1.20 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಸಾಹಸಗಾಥೆ
ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನ ಬೆಳೆಸುವ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಅವರ ಕಾಯಕ, ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : September 10, 2026 at 3:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನೆಲ ಸಂಧಿಸುವ ಕೆಸರು ಭೂಮಿಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಸಾಡುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ನಾಳಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಸಿರು ರಕ್ಷಾಕವಚ.
ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಆಡಂ ಕುದ್ರು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಡ್ಲಾ (ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್) ವನ ಬೆಳೆಸುವ ಇವರ ಕಾಯಕ, ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನದ ಮಹತ್ವ: ಕಾಂಡ್ಲಾ ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್, "ಹಲವೆಡೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬೆಳೆದಿರುವ ನದಿ ತೀರಗಳನ್ನು ಜನ ಕಸ ತುಂಬುವ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವು ಕರಾವಳಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೀವರಕ್ಷಕಗಳು. ಒಂದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಳು ಮರಗಳು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನದಿ ತೀರದ ಮಣ್ಣು ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೇರುಗಳಿಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನಗಳು ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಜಲಚರಗಳ ಕಾಶಿ. ಈ ವನದ ಬೇರುಗಳ ನಡುವೆ ಮೀನುಗಳು, ಆಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಡಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಾರಿಬರುವ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ಕೆಸರು, ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಹಾದಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನದಿಯ ಉಪ್ಪು-ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಡ್ಡುವ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕೆಸರಿಗಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕು.
ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮೊಣಕಾಲಿನ ತನಕ ಹೂತುಹೋಗುವ ಜಿಗುಟು ಕೆಸರು, ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಂದು ಬಿಸಾಡಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಚೂರುಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ನಿತ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಜೋಫೋರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಲಿಯಾ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸರ ಕಾಯಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ಅವರು ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಕಾನ್ ಸಿಂಜಿನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ 40,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರ ತಂಡ, ಆಡಂ ಕುದ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 40,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 40,000 ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿವಿ ಹಾಗೂ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕೆಸರಿಗಿಳಿದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಥಾಮ್ಸನ್ ರಾಯ್ಟರ್ಸ್' ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 45 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಜೆಯ ದಿನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಸಿಗಳೂ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 75ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದವು ಒಣಗಿಹೋದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮರುನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಸಿ ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನಗಳ ನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕವೂ ಕರಾವಳಿಯ ಹಸಿರು ಕವಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಅಳಿವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀತ್ ಮಿಲನ್ ರೋಚ್ ಅವರ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
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