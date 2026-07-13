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ಹಿಮವಿಲ್ಲದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಮದ ಅಂಗಳದವರೆಗೆ: ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಮವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು, ವರದಿಗಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ.

DAKSHINA KANNADA ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಹಿಮ ಕ್ರೀಡೆ SPORTS SPECIAL
ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 8:14 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸಿಲಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಹಿಮದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಛಲ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಿದು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇರೆಬೈಲ್-ಕೊಂಚಾಡಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಸ್ಸೊ ಹಾಗೂ ಡೋರಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಸ್ಸೊ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಅಮಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಸ್ಸೊ, ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಬಿಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

DAKSHINA KANNADA ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಹಿಮ ಕ್ರೀಡೆ SPORTS SPECIAL
ಸ್ಕೇಟರ್​ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಅಮಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಸ್ಸೊ (ETV Bharat)

ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಕ್ರಗಳಿರುವ ಸ್ಕೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಲಿತ ಅವರು, ಏಳು-ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ಕಂಡರು. ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ: ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಅಮಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಸ್ಸೊ "ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏಳನೇ-ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೊರಿಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಚೀನಾದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.

DAKSHINA KANNADA ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಹಿಮ ಕ್ರೀಡೆ SPORTS SPECIAL
ಮೊದಲ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ. (ETV Bharat)

ಕೋವಿಡ್​ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೂ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದದ್ದು, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

2026ರ ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ 500 ಮೀಟರ್, 1000 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ 1500 ಮೀಟರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್​​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ ಹಿಮ ಕ್ರೀಡೆ SPORTS SPECIAL
ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. (ETV Bharat)

'ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆ': ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್​ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, "ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಡ್ಯಾಶಿಲಾ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಐಸ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌
ಹಿಮ ಕ್ರೀಡೆ
SPORTS SPECIAL
ICE SKATER DASHILA

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