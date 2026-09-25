ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ

ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಐಸಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಸಿಯು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 18-09-2026 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2026 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 200 ಹಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 200 ಬೆಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 200 ಹಾಸಿಗೆಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ: ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮೊದಲ ಹಂತದ 200 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ (KTPP) ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

Mangaluru's Wenlock District Hospital to be upgraded: State government issues official order for a phased expansion of 400 beds.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 400 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ (ETV Bharat)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲ: ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೋರುವಂತಿಲ್ಲ.
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ 200 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 1,532 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ:

  • 1848ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 905 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,088 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
  • ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಿಸಿಬಿ (CCB) ಬ್ಲಾಕ್ ಸೇರಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1,138 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
    ಸರ್ಕಾರದ ₹70 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನೂತನ ಓಪಿಡಿ ಕಟ್ಟಡದ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 320 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
  • ಎಂಆರ್‌ಪಿಎಲ್‌ನ (MRPL) ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 74 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1,532 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.

ಐಸಿಯು ಬೆಡ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮೂಳೆ ರೋಗ, ಚರ್ಮರೋಗದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುರಾಲಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ, ನೆಫ್ರಾಲಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಐಸಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಸಿಯು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಖಾಕಿ ಸಮರ: ಅರ್ಕುಳದಲ್ಲಿ 1.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ MDMA ಸಹಿತ ಪೆಡ್ಲರ್ ಸೆರೆ

ಹಳೆಯ ಸೀರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು: 'ಹಸಿರು ದಳ'ದ 'ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಕ್ರಾಂತಿ!

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
WENLOCK DISTRICT HOSPITAL
ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ
WENLOCK EXPANSION OF 400 BEDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.