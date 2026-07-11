ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ.. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡ; ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 116 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರ
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 116 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 10:59 AM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಕೇರಳದ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ 116 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಸ್ತವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಫರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,76,543 ಹೊರರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ 27,937 ಒಳರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೇರಳದಿಂದಲೇ 52 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ 2,661 ಒಳರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಫರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
116 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು.. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 905 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿದ್ದರೂ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಕೇವಲ 116.
ವಿವರ:
|MICU
|21
|SICU/HDU
|27
|EICU
|8
|CICU
|8
|PICU
|10
|NICU
|18
|Post-operative ICU
|24
ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಬಹುದು. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 116 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ರೋಗಿಗೆ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ: ವೆನ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಮಿತಿಯೂ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಆಶ್ರಯ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೆಫರಲ್ಗೂ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯನ್ನು ವೆನ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆಡ್ ಲಭ್ಯತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು, ಹೆಚ್ಡಿಯು ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಲೈವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ರೂಪಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಐಸಿಯು ಲಭ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ: ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಇದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡರೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೋಗಿಗಳ ಒತ್ತಡ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ ಗಂಭೀರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ರೆಫರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈವ್ ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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