ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪುನರಾರಂಭ; ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಪಿ.ಎಲ್. ಧರ್ಮ ಅವರು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 30, 2026 at 1:37 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಪಿ.ಎಲ್. ಧರ್ಮ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧೀನದ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 6 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (Statistics - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ)
- ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ (Material Science)
- ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ (Electronics)
- ಮೆರೈನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ (Marine Geology - ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ)
- ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ( Bio Chemistry)
- ಎನ್ವೈರ್ ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ (Enviorment science)
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿವರ:
46 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ: ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ 25 ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ 46 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ "ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್" ಪಡೆದು ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ' ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಂ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ (Statute) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪದವಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್:
6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್: ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 17,850 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಡಕಿರುವ 201 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್' ನೀಡಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ: ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ನೂತನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಉಷಾ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಐ (AI) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ 'ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್': ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, 461 ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದ 3 ಅಥವಾ 4 ನೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್' ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳಪು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 'ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ' ರೂಪ: ಉಡುಪಿಯ ಬೆಳಪು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರವಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು 'ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
'ನ್ಯಾಕ್' ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 33 ಕೋಟಿ ಆಡಿಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್:
ನ್ಯಾಕ್ (NAAC) ಅಪ್ಲೋಡ್: 2025ರ ವರೆಗಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್' (A++) ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಕ್ನ ನೂತನ 'ಬೈ-ಮಾಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮನವಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 283 ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 125 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 158 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 547 ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 160 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 387 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಕಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್'ನಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಪಿ. ಎಲ್. ಧರ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.
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