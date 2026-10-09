ಮಂಗಳೂರು: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ; 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ಶವ ಹೊರತೆಗೆದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೊರತೆಗೆದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 6:18 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಪುತ್ರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಹೂತುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಉರ್ವ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇರೆಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ನ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಗೆದು, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಬಿಜೈ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಜೊಸ್ಸಿ ರೇಗೋ (86) ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು. ಇವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಪುತ್ರಿ ಮಾಯಾ ರೇಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ವರದಿಯ (ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 96/2026) ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS), 2023ರ ಕಲಂ 103(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಲಶೇಖರದ ಅಡು ಮರೋಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸೆಲಿನಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಎಂಬವರು ದಿನಾಂಕ 05-09-2026ರಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರೇಗೋ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿವಾಸಿ ಮಾಯಾ ರೇಗೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರುದಾರ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಅವರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರೇಗೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರೇಗೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಾಯಾ ರೇಗೋ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಂದೆಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಡಲು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ವಿಲ್ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಮನೆಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2026ರ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರೇಗೋ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪುತ್ರಿ ಮಾಯಾ ರೇಗೋ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿಸದೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದೇರೆಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ದಫನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಯೇ ತಂದೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ-ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಿಷಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥ/ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಲವಾದ ಸಂಶಯವಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರೇಗೋ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ದುಬೈ, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಪುತ್ರಿ ಮಾಯಾ ರೇಗೋ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ದೂರಿನ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇರೆಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದು, ಮೃತದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ಪ್ರಕರಣದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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