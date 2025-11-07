ETV Bharat / state

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಂದಾಯವನ್ನೇ ಮರೆತ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ: ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಪಂಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ; ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

MANGALURU UNIVERSITY OWES TAX
ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 1:58 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅವುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ 70 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ, ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11,24,953 ಬಾಕಿ, 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 13,24,953 ಬಾಕಿ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 22,62,870, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 23,53,363 ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 70,73,139 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್​​ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖತಃ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರುತ್ತರವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ಧರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ದಾಮೋದರ್, 202-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11,24,953 ಬಾಕಿ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 13,24,953 ಬಾಕಿ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 22,62,870, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 23,53,363 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 70,73,139 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ಧರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. 2022- 23 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022- 23ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2024ರ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಕೊಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಈ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಪಿ.ಎಲ್. ಧರ್ಮ ಅವರು, ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂದಾಯ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಲ್ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

KONAJE GRAMA PANCHAYAT
DAKSHINA KANNADA
ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ
MANGALURU UNIVERSITY OWES TAX

