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ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಗಿದ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಗಿದ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

Dakshina Kannada Managluru VV result record ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಫಲಿತಾಂಶ Mangaluru University result
ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 12:09 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಬಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. 8ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜುಲೈ 10, 2026 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವು ಜೂನ್ 29 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 17,347 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಗಿದಿರುವ 13,286 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Dakshina Kannada Managluru VV result record ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಫಲಿತಾಂಶ Mangaluru University result
ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು:
ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಎಫ್‌ಎನ್‌ಡಿ), ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಅನಿಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಜುಅಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್), ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ), ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್), ಬಿ.ಎ (ಹೆಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ), ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸೈನ್), ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಐಡಿ&ಡಿ), ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಹೆಚ್.ಎಸ್), ಬಿ.ವಿ.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಹೆಚ್‌ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 8ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಿ.ಎ (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿ), ಬಿ.ಎ ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನ್-ಎನ್​ಇಪಿ (Non-NEP) ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ವಿವಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ UUCMS Portal ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ (Login ID) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕುಲಸಚಿವರು, ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ) ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Dakshina Kannada Managluru VV result record ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಫಲಿತಾಂಶ Mangaluru University result
ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗಣಕೀಕರಣ: ಈ ಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್​ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿವಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ಯುಯುಸಿಎಂಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಆಸಕ್ತರು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
MANAGLURU VV RESULT RECORD
ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
MANGALURU UNIVERSITY RESULT

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