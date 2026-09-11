ಅ.1ರಿಂದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರ್ಪಡೆ: ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ - ಮೈಸೂರು ಡಿಆರ್ಎಂ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಡಿವಿಜನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 7:25 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಗಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೇ, ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಗಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಡಿವಿಜನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಈ ನೂತನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ - ಪಾಸ್ತಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಡಿಆರ್ಎಂಗಳೂ ಒಮ್ಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶ: ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೆಜೆಟೆಡ್-ಯೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು "ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ" ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ (SR) ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ (SWR) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೌಕರರಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆಯೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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