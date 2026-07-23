ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು! ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರುಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು.
Published : July 23, 2026 at 4:03 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಚಾಲಕನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ 'ಶ್ರೀ-ವಾಹನ್' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಟೋನಾಮಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರುಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ತೀರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಶ್ರೀ-ವಾಹನ್'?, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: 'ಶ್ರೀ-ವಾಹನ್' ಎನ್ನುವುದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್-ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಈ ವಾಹನದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಮ್ಯಾಪ್ ಆಧಾರಿತ ಚಾಲನೆ: ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀಡಲಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 20ರಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
22 ಕಿ.ಮೀ. ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಈ ವಾಹನವು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ದೂರದವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
360 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊರುವ ಬಲ: ಈ ವಾಹನವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 360 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ತೂಕದ ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆನ್ಸರ್: ವಾಹನದ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋನಾಮಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶುವಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಹನ ವರದಾನ?: ಕೇವಲ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆವರಣ: ಬೃಹತ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ(ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್): ಈ ವಾಹನದ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ: ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ದೂರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಟೆಸ್ಲಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ-ವಾಹನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಆಟೋನಾಮಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಫ್-ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಾಗಣೆ, ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಲ್ಲದೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾರಿಗೂ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವಿಶುವಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಓವರ್ರೈಡ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೀನ್ ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಬೋಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, 'ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಶಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗಡಿಭಾಗದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ತಂಡ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ವಾಹನ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 360 ಕೆಜಿ ಹೊರಬಲ್ಲ ಈ ವಾಹನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಸಂಶೋಧಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಶಾಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೇಯಸ್, ಉಜ್ವಲ್, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕಳೆದ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ 'ಶ್ರೀ-ವಾಹನ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ 6 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ 'ಶ್ರೀ-ವಾಹನ್', ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಸಾರಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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