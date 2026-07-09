ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲೇ 12,111 ಕಿ.ಮೀ ಪರ್ಯಟನೆ; ₹32,000 ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ: 'ಇಂಡಿಯಾ-ಏಷ್ಯಾ' ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದ ಗಿರೀಶ್ ಶೇಟ್
ರೈಡರ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಕಳೆದ 05 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೇ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 9, 2026 at 4:08 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಇವಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್) ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ನಗರದೊಳಗಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಹಸಿ ಯುವಕ ಗಿರೀಶ್ ಶೇಟ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡುಬೇಸಿಗೆಯ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ, ಭೀಕರ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅಪಘಾತದ ನಡುವೆಯೂ ಛಲಬಿಡದ ಅವರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂಡವನ್ನು ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುದೀರ್ಘ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನವು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೇ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಿರೀಶ್ ಶೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'Bounce Infinity' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ 9 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟು 4,580 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 2025 ರಲ್ಲಿ 'Ampere' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ 'ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಅನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
16 ರಾಜ್ಯ, 32 ನಗರ ಸುತ್ತಾಟ: ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಅವರ 2026 ರ ಸರಣಿ ದಾಖಲೆಯ ಜರ್ನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 'Hero VIDA VX2' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜರ್ನಿಯು ಜೂನ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಸತತ 52 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು 16 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 32 ನಗರಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸಕ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ಗಿರೀಶ್, ಐಪಿಎಲ್ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೀರೋ ವೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೈಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ KKR ತಂಡವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇವರಿಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಕೆಟ್' (Golden Ticket) ನೀಡಿತ್ತು.
ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 KKR ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್, ಕೊನೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ (VIP) ಗಣ್ಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗೆ 'ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಆತಿಥೇಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ' (Longest Journey by an Electric Scooter Across All Host Cities of One IPL Franchise) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಹಾಗೂ 'ಏಷ್ಯಾ' ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶ ಕಡುಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಕರ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕಿಂತ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನವೊಂದು ಇವರ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
ತೀವ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಗಿರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಿರೀಶ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏರಿ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ರೈಡ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
₹32,000 ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ: ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ 12,111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 32,000 ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!. ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ರೂ. 2,000 ರಿಂದ ರೂ 3,000 ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇಡೀ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ 800 ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟೈ-ಅಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಥರ್ನ (Ather) 6,000 ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಬದಿಯ ಡಾಬಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ LFP ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ 18% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಿರೀಶ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಗಿರೀಶ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, " ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಂದಾಗ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನರು ಈಗ 'ಇವಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳುವ ಬದಲು, 'ಇದು ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ (ಮೈಲೇಜ್) ಕೊಡುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಇವಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಿರೀಶ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದ, ಆಘಾತವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಸಾಹಸಿ ಯುವಕನ ಛಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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