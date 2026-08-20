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ಮಂಗಳೂರು: ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 2.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ

ಮುಂಬೈನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ 78 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Mangaluru: Retired employee defrauded of Rs 2.12 crore by hacking mobile number
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 2.12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 8:51 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,12,95,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಪಟಾಯಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ 78 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೂರುದಾರರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೊಡಾಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು . ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೊಡಾಫೋನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

5 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 16, 2026 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2026ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,12,95,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕುರಿತು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆಗಳಾಗಲಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

HACKING MOBILE NUMBER
ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 2 ವಂಚನೆ
DAKSHINA KANNADA
ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
RETIRED EMPLOYEE DEFRAUDED 2CR

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