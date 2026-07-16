ಮಂಗಳೂರು: 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ, 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸೆರೆ
ಮಾದಕದ್ರವ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಸಮರ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಪೊಲೀಸರು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 16, 2026 at 6:46 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
'ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್' ಮತ್ತು 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ' ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯಂತೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2025 ರಿಂದ 2026ರ ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೆ) ಒಟ್ಟು 8 ಕೋಟಿ 8 ಲಕ್ಷದ 94 ಸಾವಿರದ 230 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
'ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್' ಮತ್ತು 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ' ಜಂಟಿ ಸಮರ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡ್ರಗ್ಸ್ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ರೈಸ್' (Operation RISE) ಹಾಗೂ 'ಬೇಡ ಬ್ರೋ' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಮಾದಕವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರೌಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ (NDPS) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಠಿಣ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2025ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 717 ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 231 ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 601 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 723 ಮಂದಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 324.074 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ 6.017 ಕೆಜಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
2026ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಜು.15ರವರೆಗೆ): ಕೇವಲ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 426 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 142 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 342 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 438 ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 150.329 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ 7.072 ಕೆಜಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 953 ಭಾರತೀಯರನ್ನು, ಓರ್ವ ವಿದೇಶಿಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 29 ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 16 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ 33 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 14.49 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ 67.06 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
2026ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಜು.15ರವರೆಗೆ): ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 44 ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವನೆಯ 13 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 48 ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 106.90 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ 656.36 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 1 ಕೋಟಿ 11 ಲಕ್ಷದ 19 ಸಾವಿರದ 780 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 92 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 275 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಕಮಿಟಿ'ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಧಾರಿತ ಮಲ್ಟಿ-ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (Mobile Forensic Lab) ವ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,616 ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವ 63 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರ ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ನಮ್ಮ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ 4 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಮೇನ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವ್ಯಾನ್: ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಮೊಬೈಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ' (Mobile Forensic Laboratory - Crime Scene Forensics) ವಾಹನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಯಾನ್ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು (Mobile Testing Kits) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಈಗ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲ ಸುಧಾರಿತ 'ಮಲ್ಟಿ-ಡ್ರಗ್ ಕಿಟ್'ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
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