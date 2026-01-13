ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಕಲ್ಪ: ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ ರಾಣಾ!
ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮಾಲಿನೊಯ್ಸ್ ಜಾತಿಯ ಶ್ವಾನ ‘ರಾಣಾ’ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
January 13, 2026
ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ ದಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮಾಲಿನೊಯ್ಸ್ ಜಾತಿಯ ಶ್ವಾನ ‘ರಾಣಾ’ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
2 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳ ‘ರಾಣಾ’ – 3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮಾಲಿನೊಯ್ಸ್ ಜಾತಿಯ ಈ ಶ್ವಾನವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಐದು ಶ್ವಾನಗಳ ಬಲ: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ ದಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
• ಚಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ – ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ (ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಜಾತಿ)
• ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ಲಿ – ಕ್ರೈಂ ವಿಚಾರ (ಡೊಬರ್ಮನ್ ಜಾತಿ)
• ರಾಣಾ – ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ (ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮಾಲಿನೊಯ್ಸ್)
ಈ ಐದು ಶ್ವಾನಗಳು ನಗರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ತರಬೇತಿ ಕ್ರಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಾಣಾನಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿ, ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ (ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆ), ಬಳಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾರವೂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ರಾಣಾನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರದೇ ಬಳಿ ಗಾಂಜಾ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಶೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ವಾನ ದಳವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಆರ್ ಡಿಸಿಪಿ ಉಮೇಶ್ ಪಿ, “ನಗರವನ್ನು ನಶೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ ದಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನಗಳು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಣಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾರವೂ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಣಾನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
