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ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿರೋ ಮಂಗಳೂರು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು: ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವರ್ಗ; ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಾಗೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Parks in Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 9:10 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ನಗರೀಕರಣದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಟವಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಮಹತ್ವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಜನರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ವಾಯುವಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ.

ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಾದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಕ್‌ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು (ETV Bharat)

ಮಕ್ಕಳ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜೋಕಾಲಿ, ಜಾರುಬಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಟೋಪಕರಣಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋಪಕರಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಡುಬರದಿರುವುದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಟವಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲು, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ, ವಿಶಾಲ ನಡಿಗೆ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Parks in Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು (ETV Bharat)

ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕುದ್ರೋಳಿ, ಉರ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕಾಲಿ, ಜಾರುಬಂಡಿ, ಟೆನಿಸ್ ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Parks in Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು (ETV Bharat)
ಆದರೆ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಕೆಲವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಟೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಾರುಬಂಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಸು ಹಾನಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಆಧುನೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ್ಕ್ – ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದ ತಾಣ: ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.

Parks in Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು (ETV Bharat)
ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಟೋಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಸನದ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು, "ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಟೋಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಪವಿತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ "ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಧವ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ದನ್ವಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಶ್‌ರೂಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪುಟಾಣಿಗಳ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ?

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
KADRI PARK
MAHATMA GANDHI PARK
ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್​
MANGALURU PARKS

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