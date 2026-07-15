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ಮಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಬುರ್ಖಾ' ಧರಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಯ ಬಂಧನ

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಬುರ್ಖಾ' ಧರಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುರ್ಮೋ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MANGALURU NOTORIOUS ROWDY
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಇಮ್ರಾನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 10:27 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಾರಂಟ್​ಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾಜರಾಗದೇ, ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಲು 'ಬುರ್ಖಾ' ಧರಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಅಸಾಮಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲದ ದುರ್ಗಾ ರೋಡ್ ಮೇಲಂಗಡಿ ನಿವಾಸಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುರ್ಮೋ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 23 ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಳೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈತ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಾರೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸದ್ಯ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾರಂಟ್​ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು.

  • ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 118/2017): ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 341, 504, 506, 323, 324, 307ರೊಂದಿಗೆ 34ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 422/2017): ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 341, 323, 506, 324, 307 ರೊಂದಿಗೆ 34 ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 05/2018): ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 120(B), 143, 147, 148, 323, 324, 353, 332, 427ರೊಂದಿಗೆ 149ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 06/2018): ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 504, 324, 353, 332 ರೊಂದಿಗೆ 149 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ.
  • ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 100/2019): ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 395 ರ ಅಡಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ.

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TAGGED:

MANGALURU NOTORIOUS ROWDY
SURMO IMRAN
ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಬಂಧನ
DAKSHINA KANNADA
ROWDY ARRESTED

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