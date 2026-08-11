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1,007 ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು

ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಟ್ಟು 1,007 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

Students making WATER ABSORPTION PIT
ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 5:17 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮಳೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊಡಂಕಾಪುವಿನ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಯ 'ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಸರ ಸಂಘ' ಕೈಗೊಂಡ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನವು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

1,007 ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಟ್ಟು 1,007 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

180 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳು- ಒಮ್ಮೆಗೆ 61,200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 180 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯು 3X2X2 ಅಡಿ (12 ಘನ ಅಡಿ) ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಮಳೆನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಇಂಗುಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 340 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ 180 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ 61,200 ಲೀಟರ್ ಮಳೆನೀರು ಭೂಗರ್ಭ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Students making WATER ABSORPTION PIT
ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂತಹ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಧಿಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 500, ರೂ. 300, ರೂ. 200 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಜಲಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಡಂಕಾಪು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀರಾ ಎ.ಸಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು 180 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿರುವ ಈ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 107 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 180 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ 1,007 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ 30 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಜಲಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Students making WATER ABSORPTION PIT
ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೆ ಇಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ತೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೋಷಕರು ದುಡಿಯುವಾಗ ಪಡುವ ಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ತೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೋಯ್ಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ಸರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 68 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿದು ನದಿ ಸೇರುವ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಂಗಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಳೆತ ಕಂಬಗಳು, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳು, ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಠ: ಇದು 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ'ಯ ದುಸ್ಥಿತಿ!

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
MODANKAPU CARMEL SCHOOL
ಇಂಗುಗುಂಡಿ
WATER HARVESTING
WATER ABSORPTION PITS

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