ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗರಿ: ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.
Published : September 7, 2026 at 9:03 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ 2026' ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ:
ಟೀಮ್ ಮಾರ್ಗದೀಪ್ (Team Margdeep) – ಅಲೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಭಾಗ: ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಇಪ್ಸಿತಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ತಂಡವು 'ಪ್ರೆಸಿಶನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಟಿಂಗ್ (PAL) ಕೆಟಗರಿ 1 ಸಿಸ್ಟಮ್' ಕುರಿತ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ, ಟೋಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಲೀನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ರನ್ವೇ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಸೇಫ್ ಎಡ್ಜ್ (Team Safe Edge) – ಅಲೈಡ್ (ಕೈಜೆನ್) ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಭಾಗ: ಪ್ರಣೋಯ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೀಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿದ್ದ ಈ ತಂಡವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ವಾಹನ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ADAS) ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಚಲನವಲನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (DMS) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಅವಳಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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