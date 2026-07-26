ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟೋದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ; ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಪ್ರಯಾಣಿಕನೋರ್ವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ಅನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 26, 2026 at 6:55 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯೋಚಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನಾಥ ಬ್ಯಾಗ್ : ಭಾನುವಾರ (ಜುಲೈ 26, 2026) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6:15ರ ವೇಳೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸೈಡ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಠಲ್ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಟ್ರಾಲಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ (SOCC) ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿಸಿ, ಬಾಂಬ್ ಶೋಧಕ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ದಳ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಪೌಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ:
- ನಿಶಾಲ್ ಶಹಿಕ್ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
- ಐಫೋನ್ (iPhone) ಮೊಬೈಲ್
- ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ
- 500 ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ಸ್ (ಸುಮಾರು ₹11,000)
- 10,000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹9,00,000 ನಗದು)
- ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
ಸಿಸಿಟಿವಿ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಪತ್ತೆ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಪೌಚ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (IX 814) ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:05ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿಶಾಲ್ ಶಹಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಪೌಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಪೌಚ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಲೀಕ ನಿಶಾಲ್ ಶಹಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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