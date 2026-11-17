ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಮಹಿಳೆ: ತೋಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ 'ಪ್ರಕೃತಿ ಪೇಂಟ್'
ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪೇಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರರಿಗೂ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 1:40 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳ ನೆಲ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿ, ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಆಗಿ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೂಲದ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಮೂಲ್ಕಿ ಸಮೀಪದ ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ತೋಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ 'ಪ್ರಕೃತಿ ಪೇಂಟ್' ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ: 2021ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗದ 'ಕುಮಾರಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್' (KNHPI) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯ ಪೇಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೆರಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ (PMEGP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ 2022ರಲ್ಲಿ ತೋಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಘಟಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಗಣಿ ಪೇಂಟ್ ತಯಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?
ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಹೈನುಗಾರರಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹5 ನೀಡಿ ಸಗಣಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 'ರಿಬ್ಬನ್ ಮಿಕ್ಸರ್' ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, 'ಟಿಡಿಆರ್' (TDR - Triple Disc Refiner) ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ವಾಸನೆರಹಿತ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಳಿ ಮೂಲ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ವಿವಿಧ ಶೇಡ್ಗಳ ಪೇಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೇಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಾಸನೆರಹಿತ, ಆ್ಯಂಟಿ - ಫಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪೇಂಟ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊರ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಒಳಗೋಡೆಗಳಿಗೆ 8-12 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಹುಲಿವೇಷ ಕಲಾವಿದರ ಮೈಬಣ್ಣವಾಗಿ, ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉದ್ಯಮದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು "ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪೇಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಜೈಪುರದ KNHPI ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಸಗಣಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ತೋಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ: ಅಕ್ಷತಾ ಅವರ ಪತಿ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "2022ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಸಗಣಿಯ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬೇಡ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಮಶ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೇಂಟ್ 'ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 20-30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಇದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ: ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಹುಲಿವೇಷ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಕುಶಾಲ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಗಣಿ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯಲು ಡೀಸೆಲ್, ಟರ್ಪಂಟೈಲ್ ಬಳಸುವ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೇಂಟ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ. ಮುಖ, ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೂ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೂ ಇದೇ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
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