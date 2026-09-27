ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಸ್: ಕೃತಕ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮರುಜೋಡಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಲೇಡಿಗೋಷನ್, ಕೆಎಂಸಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು
ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಸಿಯ ಮೂತ್ರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸತತ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಮಾಸು ನುಸುಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಮರುರೂಪ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 8:07 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಅತ್ಯಂಗ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 33 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ‘ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಪರ್ಕ್ರೀಟಾ’ (Placenta Percreta) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮಗು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸವಾಲು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತ ಪೋಲಾಗುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದು ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಯಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ರೋಗಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ.ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಆರ್. ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ರಕ್ತವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ‘ಬಹುವೈದ್ಯ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಆರೈಕೆ’ (Multi-disciplinary Life Saving Care) ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಿಸಲಾಯಿತು.
ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕೆಎಂಸಿ ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯಿತು. ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾ.ಸುಶಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾದ ಡಾ.ಗಗನ್ದೀಪ್ ಕೌರ್, ಡಾ.ಪ್ರಥ್ವಿ ಶೆಣೈ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾ.ತನ್ವಿತಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ: ಕೆಎಂಸಿಯ ಮೂತ್ರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್, ಡಾ.ಮೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರ ತಂಡ ಸತತ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಮಾಸು ನುಸುಳಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಮರುರೂಪ ನೀಡಿತು.
ಅರಿವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ: ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾದ ಕೆಎಂಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ.ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ರೋಗಿಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾವಹಿಸಿದರು. ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನಿಸಿದ ಅಪರಿಪಕ್ವ ಶಿಶುವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಆರುಷಿ ಅವರು ತುರ್ತು ಆರೈಕೆ ನೀಡಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (NICU) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಶುಶ್ರೂಷಕಿ ದೀಪಾ ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ಹತ್ತನೇ ತಾಯಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ, ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 10ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಈ ಬಹುವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೀವರಕ್ಷಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಆರ್., "ಸರ್ಕಾರದ ‘ಜನನಿ ಶಿಶು ಸುರಕ್ಷಾ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಬಾಣಂತಿ ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಲೇಡಿಗೋಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಇಂತಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ, ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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