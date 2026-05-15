ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕಿಯರು: ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ವಿಶ್ವಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
Published : May 15, 2026 at 11:12 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕೇವಲ ಆರು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೇಜೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜೂನಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಸನ್-1' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾಯ್ರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಲೌಕ್ಯ ಎಸ್. ರೈ ಮತ್ತು ಸಚಿತಾ ರಾವ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸುಮಾರು 89 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುತ್ತು, ಪರಿಚಯ ಸುತ್ತು, ಸಂದರ್ಶನ ಸುತ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಷಭೂಷಣ ಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಉಡುಪು ಸುತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಪೈಕಿ 6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೌಕ್ಯ ಎಸ್ ರೈ "ಎಸ್ಆರ್ ಟಾಡ್ ಜೆಎಂಐ ಇಂಡಿಯಾ" ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿತಾ ರಾವ್ “ಮಿಸ್ ಪ್ರೀಟೀನ್ ಜೆಎಂಐ ಇಂಡಿಯಾ” ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲೌಕ್ಯಗೆ "ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್" ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ವರ್ಷದ ಲೌಕ್ಯ ಎಸ್ ರೈ ನಗರದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪೇಜೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೌಕ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿರುವೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತೆ, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಅವಳದಾಗಿದೆ.
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಸಚಿತಾ ರಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪೇಜೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಎಂಪಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2025, ಮಿಸ್ ಮಲ್ನಾಡು 2025, ಫ್ಯಾಷನ್ ದಿವಾ ಐಕಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2025, ಮಿಸ್ ಮೈಸೂರು 2025, ಲಿಟಲ್ ಮಿಸ್ ಕರಾವಳಿ 2026 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿತಾ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿತಾಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ. ಸ್ವತಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಇದೀಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಅಧಿಕೃತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ರನ್ವೇ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೇಜೆಂಟ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಕೆನ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
"ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತರಬೇತುಗಾರ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದೇವಾಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ 'ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು' ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿ ವಿಜೇತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಚಿತಾ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಲೌಕ್ಯ ಎಸ್. ರೈ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
