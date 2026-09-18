ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಔತಣ: ತುಳುನಾಡಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೊಗಡಿಗೆ ಮನಸೋತ ಸಿಎಂ
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : September 18, 2026 at 8:22 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18) ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆಗೆ ಕಡಲನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಪಡೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ 'ಪ್ರಜಾಸೌಧ'ದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಸಭಾಂಗಣದ ಬೃಹತ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮೈಕ್, ಫೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಔತಣಕೂಟ (ಡಿನ್ನರ್) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿದು, ಕರಾವಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ತುಳುನಾಡಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆ: ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಕರಗಳು: ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಂಚಿನ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಗಳು, ಖಡ್ಗ, ಗಂಟೆಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಂಡಾಸು, ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹುಲಿವೇಷದ (ಪಿಲಿನಲಿಕೆ) ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರು.
ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ: ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ 'ಕಹಳೆ'ಯನ್ನು (ತುತ್ತೂರಿ) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಊದಿದ ಸಿಎಂ, ಬಳಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ 'ಚಂಡೆ' ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯ 'ದುಡಿ'ಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನ', ಮರದ ಅಳತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು (ಸೇರು, ಪಾವು), ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕೆತ್ತನೆಯುಳ್ಳ ಬೃಹತ್ ಮರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕರಾವಳಿಯ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಬೀಚ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ: ಔತಣಕೂಟದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ್, ಕೊಳಲು ಹಾಗೂ ತಬಲಾ ವಾದಕರ ತಂಡದಿಂದ ಲೈವ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ನಿನಾದ ಮೊಳಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಕರಾವಳಿ ತಿನಿಸುಗಳು: ಬೀಚ್ನ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳು ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕರಾವಳಿಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು "ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಖಾದ್ಯ ತಿನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೆ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಯಿತು. ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಕೃಷಿ, ಮನೆ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖಂಡರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯೋಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ವಿಚಾರವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳ ಗಡಿ, ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆ, ಗಡಿ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿಯೋಗ ತಿಳಿಸಿತು.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.