ETV Bharat / state

ಸಿಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೀನಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಕುರುಕುರೆ: ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ದಾರಿಯಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮೀನಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

FISHERY BY PRODUCTS
ಸಿಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 6:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮೀನು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವೂ ಹೌದು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೀನಿನಿಂದ ನೇರ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೀನಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗ ತೆರೆದಿದೆ.

ಮೀನು ಸಮುದ್ರದಿಂದಾಗಲಿ, ನದಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಐಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಾಯ್ಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫ್​​ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ವಿವರಣೆ (ETV Bharat)

ಮೀನು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಬಿ. ಮಂಜ ನಾಯ್ಕ ಅವರು, ಮೀನನ್ನು ‘ನೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.70 ರಿಂದ 75ರಷ್ಟು ನೀರಿನಾಂಶವಿದ್ದು, ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಲೈಸಿನ್, ಮೆಥಿಯೊನಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನಂತಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ–3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಪಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಹೆಚ್‌ಎ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲ್‌ಡಿಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಆಹಾರೋತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಗಡಿ ಮಸಾಲೆ, ಸಿಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಿಗಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಅಮೂರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲೆ, ಗುಜರಾತ್ ಶೈಲಿಯ ತಿಲಾಪಿಯಾ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲೆ, ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಸಿಗಡಿ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರುಚಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಮೀನಿನ ಕುರುಕುರೆ ಹಾಗೂ ಬಂಗುಡೆ ಒಣಮೀನು ಕೂಡ ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ.

fishery by products
ಮೀನಿನ ಕುಕ್ಕೀಸ್​ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮೀನು ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್, ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ ಒಣಮೀನು ಹಾಗೂ ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೀನುಗಾರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ: ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರು, ಮೀನಿನ ಸರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೀನಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್, ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

fishery by products
ಮೀನಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಕ್ಕುಲಿ (ETV Bharat)

ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಗಜೇಂದ್ರ ವಿವರಿಸಿ, ಮೀನಿನ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್, ಫಿಶ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸೇಟ್, ಜೆಲಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಫಿಶ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸೇಟ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೀನಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಈ ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಮೀನಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಫಿಲೆಟ್ ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಂಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಹೆಚ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಧಾನ, ಫ್ರೀಜ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಓಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

fishery by products
ಸಿಗಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಡಿ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿರುವ 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಮೀನಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಳನಾಡಿನ ಜನರಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

FISHERIES UNIVERSITY
ಮೀನಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
DAKSHINA KANNADA
SHRIMP PICKLE
FISHERY BY PRODUCTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.