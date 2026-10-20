ಮಂಗಳೂರು: ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂದು APK ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಣ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು
ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು APK ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ನಂಬಿ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 2:10 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ Apk ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,18,707 ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 38 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರುದಾರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪೆನಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಗೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (GAIL India) ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ‘ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್’ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ದೂರುದಾರರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 9835417309 ಹಾಗೂ 7978171089 ಎಂಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ Apk ಫೈಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಒಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ: ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಗೌಪ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,18,707 ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತಾವು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ದೂರುದಾರರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳವು: ನಗರದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ರೂ 1.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸೀಮಾ ಬಾನು ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೂರುದಾರೆ ಸೀಮಾ ಬಾನು ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಎಂ.ಎ. ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಶಾಝ್ಮಾ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2.15ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಊಟದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಗು ಅಳುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಓಡಿಬಂದು, "ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯ: ಮಗುವಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಆಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಓರ್ವ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವಾದ ಸರವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ರೂ. 1,35,000 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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