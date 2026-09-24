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ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಾಯ; ವಾಟ್ಸಾಪ್​ಗೆ ನಕಲಿ ಆರ್​ಟಿಒ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ 3 ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ! ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು

ಮಂಗಳೂರು ಸೈಬರ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್, ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್​ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

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ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 8:02 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಹಾವಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ವಂಚಿಸಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್​ನಿಂದ ಹಣ ಎಗರಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪಾವತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹಣ ಕಡಿತದ ಸರಣಿ ಸಂದೇಶಗಳು: ದಿನಾಂಕ 19-09-2026 ರಂದು 45 ವರ್ಷದ ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ.

ದೂರುದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (Bank of Baroda) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಹಾಗೂ 'ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಜಾಹೀರಾತು' ಮೂಲಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1,98,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾವು ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದೂರುದಾರರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,98,500 ರೂಪಾಯಿ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಹಣ ಕಡಿತದ ಮೆಸೇಜ್: ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್​ನಿಂದ 2.44 ಲಕ್ಷ ಎಗರಿಸಿದ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ 2.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಹಣ ಕಡಿತದ ಮೆಸೇಜ್: ದಿನಾಂಕ 19-09-2026 ರಂದು 47 ವರ್ಷದ ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ದೂರುದಾರರ ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 2,44,691.49 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವು ಅಪರಿಚಿತ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಟಿಪಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಏಕಾಏಕಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದೂರುದಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು: ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 2,44,691.49 ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (IT) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ವಂಚಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ವಂಚನೆ: ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೈತುಂಬಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.03 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 27-06-2026 ರಂದು 58 ವರ್ಷದ ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 'ಭೂದೇವಿ' (BOODEVI) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಎಫ್‌ಬಿಟಿ (FBT - Future Book Sea Technology) ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಆತ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಉಚಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬಲೆಗೆ: ಆತನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ, 'FBT' ಹೆಸರಿನ ಎಪಿಕೆ (APK) ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ 55 ರೂಪಾಯಿ ಉಚಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಿಕ F1, F2, F3 ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆ ಹಂತಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ದೂರುದಾರರ ಫೋನ್‌ಪೇ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ 09-07-2026 ರಿಂದ 31-08-2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,03,261.70 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ: ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯವೂ ಬಾರದೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಸಲು ಹಣವೂ ವಾಪಸ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ತಾವು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 2,03,261.70 ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ 'ಭೂದೇವಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾಯ!: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್​ಟಿಒ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಯಿಂದ 3,00,353 ರೂಪಾಯಿ ಎಗರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು 'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್' ಸಂದೇಶ: ದಿನಾಂಕ 20-09-2026 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11:52ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 52 ವರ್ಷದ ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ವಿದೇಶಿ ಮಾದರಿಯ ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ, "ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿವರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ತಮ್ಮದೇ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೈಜ ನೋಟಿಸ್ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು, ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವ 'Mparivahan' ಹೆಸರಿನ ನಕಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 3,00,353.69 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಸಂದೇಶ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ತಾವು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಖೆಡ್ಡಾ: 200 ರೂ. ಆಸೆಗೆ 9.33 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿ

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