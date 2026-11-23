ಮಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ದಂಡಸಮೇತ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದ. ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಸ್ನ ಚಕ್ರ ಹರಿದಿತ್ತು.
Published : November 23, 2026 at 8:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ 8ನೇ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 1 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಆರೋನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲ್ಮಠ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಸ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬಲಬದಿ ಮುಂಭಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು.
ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರರಾದ ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವರ 11 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲಕ್ಕೆ ವಾಲಿ ಬಸ್ನ ಎಡಬದಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರದಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದನು. ತಲೆ, ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.49ಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿ. ಅವರು ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 279, 337, 304(ಎ) ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 184ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ (ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 8ನೇ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮೋನಿಷಾ ಆರ್. ಅವರು ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ₹10,000 ದಂಡ (ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 8 ದಿನ ಸಾದಾ ಸಜೆ , ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ 8 ದಿನಗಳ ಸಾದಾ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ₹1,000 ದಂಡ (ದಂಡ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಸಾದಾ ಸಜೆ, ಕಲಂ 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ 4 ದಿನಗಳ ಸಾದಾ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ₹500 ದಂಡ (ದಂಡ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಸಾದಾ ಸಜೆ). ಕಲಂ 184 ಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 6 ತಿಂಗಳ ಸಾದಾ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ₹2,000 ದಂಡ (ದಂಡ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಸಾದಾ ಸಜೆ) ವಿಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಾದ ಗೀತಾ ರೈ ಹಾಗೂ ಅರೋನ್ ಡಿಸೋಜ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜನಾರ್ದನ ಬಿ. ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
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