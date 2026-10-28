ಮಂಗಳೂರು: ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾರಿ
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
Published : October 28, 2026 at 1:20 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: 2027ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಬಾರ್, ಮಾವೇಲಿ, ಪರಶುರಾಮ್, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಂಗಳೂರು-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 307/Chg/2026-27ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲು:
- ತಿರುವನಂತಪುರಂ-ಮಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆ 16629 ಅನ್ನು 16230ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು-ತಿರುವನಂತಪುರಂ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16630 ಅನ್ನು 16229ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮಾವೇಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 16603 ಮತ್ತು 16604 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 16233 ಹಾಗೂ 16234 ಆಗಲಿವೆ.
- ಪರಶುರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 16649 ಮತ್ತು 16650 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 16249 ಮತ್ತು 16250ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
- ಎರ್ನಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 16605 ಮತ್ತು 16606 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 16237 ಹಾಗೂ 16238 ಆಗಲಿವೆ.
- ಮಂಗಳೂರು-ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ 16622 ಮತ್ತು 16621 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 16241 ಮತ್ತು 16242ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
- ಮಂಗಳೂರು-ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರೈಲುಗಳ 16324 ಮತ್ತು 16323 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 16243 ಹಾಗೂ 16244 ಆಗಲಿವೆ.
- ಮಂಗಳೂರು-ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16610 ಅನ್ನು 16245ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್–ಕಣ್ಣೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16611 ಅನ್ನು 16246ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ-ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20631 ಇನ್ನುಮುಂದೆ 26659 ಆಗಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು-ತಿರುವನಂತಪುರಂ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20632 ಅನ್ನು 26660ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20646 ಅನ್ನು 26657ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಡಗಾಂವ್-ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20645 ಅನ್ನು 26658ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬದಲು:
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ 56625, 56627 ಮತ್ತು 56629 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈಲುಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 56225, 56227 ಹಾಗೂ 56233 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ 56626, 56628 ಮತ್ತು 56630 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈಲುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 56226, 56228 ಹಾಗೂ 56234 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಡಬ, ಪುತ್ತೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
- ಕಣ್ಣೂರು-ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56632 ಅನ್ನು 56211ಕ್ಕೆ, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್-ಕಣ್ಣೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56617 ಅನ್ನು 56212ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಣ್ಣೂರು-ಚರ್ವತ್ತೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56619 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 56213 ಆಗಲಿದ್ದು, ಚರ್ವತ್ತೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56621 ಅನ್ನು 56214ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಗಳೂರು–ಮಡಗಾಂವ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56615 ಅನ್ನು 56216ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಡಗಾಂವ್-ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56616 ಅನ್ನು 56215ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2027ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ರೈಲುಗಳ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ NTES ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಲೀನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಭಾಗದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
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