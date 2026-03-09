ETV Bharat / state

ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: 9 ವರ್ಷ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವ ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಸೂಫಿಯಾನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ರೇಶಿ (ETV Bharat)
March 9, 2026

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ಯಾಮ್ ಪುರ್ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತ: ಬಳ್ಳಾರಿಯವನಾದ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ಯಾಮ್ ಪುರ್ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸೂಫಿಯಾನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ರೇಶಿ(31) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ಈತ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸಫ್ವಾನ್ ಹುಸೈನ್‌ ಎಂಬಾತನ ಸಹಚರ. 2017ರಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಹುಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲೆಪ್ಪಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆಗೈದು ಶವವನ್ನು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

ಕಲಬುರಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ ಚೋಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೈನ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ.

2012ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಆಗ ಸಫ್ವಾನ್ ಹುಸೈನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಫಿಯಾನ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಫ್ವಾನ್ ಹುಸೈನ್‌ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ.

ನಂತರ ಸಫ್ವಾನ್ ಹುಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸಹಚರರ ಗ್ಯಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂಧನವಾಗದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಫಿಯಾನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್‌ನ ಲೆಪ್ಪಿ ಸಫ್ವಾನ್‌ನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೃದ್ದೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ, ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA
CCB POLICE
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
MURDER ACCUSED ARRESTED

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

