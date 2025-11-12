100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮ: ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, 'ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್'ಗೆ ಈಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
Published : November 12, 2025 at 1:18 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಗೋಡಂಬಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆದರೆ, ಗೋಡಂಬಿ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತಂಕ.
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉದ್ಯಮವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಶೇ.90ರಷ್ಟನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್, ಘಾನಾ ಮತ್ತು ತಾಂಜಾನಿಯಾದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮವು 1920ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1925ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಪೀರ್ಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೊದಲ ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ಇದು ಜೆಪ್ಪು ಮೈದಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು: 1940ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. 1955ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಕೆಸಿಎಂಎ) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. 1978ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಕೆಸಿಡಿಸಿ) ರಚನೆಯಾಯಿತು. 1968ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಆರ್-ಡಿಸಿಆರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಿತು.
250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕ, 70 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು 70 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ.25ರಷ್ಟಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಎಂಪಿಎ) ಮೂಲಕ 3,45,133 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಡಂಬಿ ಆಮದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2,38,880 ಟನ್ಗಿಂತ ಶೇ.44ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಆಮದು 5.20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂದಾಜು.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊರತೆ: ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೋಡಂಬಿ ಆಮದುದಾರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ.42ಷ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಆಮದು 12 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಟನ್ಗೆ 30 ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ವೆಚ್ಚ 50 ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ಟನ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 600 ಕೆ.ಜಿ.ಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 2 ಟನ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ 1970ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ.25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲು ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಸಿಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ.ರಾವ್, "ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅರ್ಧವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಮದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಗೋಡಂಬಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್. 2030ರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಗೋಡಂಬಿ ರಾಜ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಬಾವಿ ಕನ್ಸುಮರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕೆಸಿಎಂಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕಲ್ಬಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಖ್ಯಾತಿ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.