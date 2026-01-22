ETV Bharat / state

ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ: ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಈಗ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’!

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಟೂನ್​ ನೆಸ್ಟ್​ ಎಂಬ ಚೆಂದದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುವ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CARTOONIST PRAKASH SHETTY House Cartoonest
ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್​​ ಪ್ರಪಂಚ (ETV Bharat)
ಮಂಗಳೂರು: ಶಕ್ತಿನಗರದ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಯವಾದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಡೋರ್ ನಂಬರ್, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ – ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್” ಎಂಬ ಹೆಸರು, ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಕೋಣ ಓಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯ, ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅಜ್ಜಿ–ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’ – ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಬದುಕು ನಡೆಯುವ ಮನೆ.

ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಈಗ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’ (ETV Bharat)

ಗೋಡೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವೇದಿಕೆಗಳು: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದ ಜಾಗಗಳಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್‌ನಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಒಳಗೆ–ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಲನೆ, ಗೋಡೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಬೆರೆತ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಲ್ಪನೆ – ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿಸಿವೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಮೀನು, ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು – ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಅರ್ಥ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಖರೀದಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು – ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.

Cartoonist Prakash Shetty House
ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್​ ಕಾರ್ಟೂನ್​ ಬಳಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಮನೆಯೊಳಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಡೈನೋಸಾರ್ ಚಿತ್ರವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಾಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಕಿಚನ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಎಸೆಯುವ ದೃಶ್ಯ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವ ಬಾಲಕ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವ ಯುವಕ, ಬೀಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಕಾಯುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ – ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಲವು ಮುಖಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮನೆ ಕೇವಲ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಹೌದು.

Charlie Chaplin Cartoon
ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್​ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, “ನನಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇ ಕನಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ, ಗೋಡೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ನ್ನೇ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಕೆಲವೆಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿವೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್. ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕಲ್ಪನೆ.

CARTOONIST PRAKASH SHETTY House Cartoonest
ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯಿತು. 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಡೈನೋಸಾರ್ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ – ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೇಡುಗಳು ರೂಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕೈಯಿಂದ ATMಗೆ, ಈಗ ಸೈಬರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನನ್ನ ದೇವರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೂ ಚಾಪ್ಲಿನ್‌ನ್ನು ಕಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ನನ್ನ ಐಡಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

CARTOONIST PRAKASH SHETTY House Cartoonest
ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಕಾರ್ಟೂನ್​ (ETV Bharat)

ಈ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್​
ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್​ (ETV Bharat)

ಶಕ್ತಿನಗರದ ಈ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಬದುಕು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ‘ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಸ್ಟ್’. ನೋಡಿದವನಿಗೆ ನಗು ತರಿಸುವ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಮನೆ.

CARTOONIST PRAKASH SHETTY House Cartoonest
ಪ್ರಕಾಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

