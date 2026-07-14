ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್' ಈಜು!: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ ರಿಲೇ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 14, 2026 at 12:39 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಜು ಕಲಿತ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಾಗರದ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ (ಸಮುದ್ರ) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ (ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್) ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಡೋವರ್ನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ನಡೆದ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ ರಿಲೇ' ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'S' ಆಕಾರದ ಪಯಣ: ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೇವಲ 32 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಈಜಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈಜುಗಾರರು 'S' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದೂರ 50 ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಂಡ 13 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭೂಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರವಾಹಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನೀರಿನತ್ತ ತೇಲಿ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಜು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮಗ - ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತಂದೆ: ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಈಜು ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಗ ಈಜು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೇ ಈಜು ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಈಜು ಕಲಿತು, ಇದೀಗ ಈ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬದಲು ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಹೋದರೆ ನೇರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈಜುಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕರಾವಳಿಯನ್ನೇ ತಲುಪಬೇಕು. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನೀರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
"ನಾವು ಈಜಿದ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಒಂದು ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ತೇಲಿಹೋದ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಸೋಲೋ ಈಜುಗಾರ ಅಲೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟರು" ಎಂದು ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೋಟ್ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: "ಈಜುವಾಗ ವೆಟ್ಸೂಟ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಈಜುಗಾರ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ರಿಲೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬೋಟ್ನಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಜುತ್ತಲೇ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅಲೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಗೆ 6 - 7 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾದರೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಚ್ಚುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೀನುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ ಜಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ನಗರದಿಂದ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಪನ್ ವಾಟರ್ ಈಜು ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೈದ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಜು ಔಷಧ ಇದ್ದಂತೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಈಜು ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲವು ದಿನ ನೂರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ದಿನ ಹತ್ತು ಸಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗ ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮನಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಈಜು, ಓಟ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಓಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಯಾಮ" ಎಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಆರು ಜನರ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಅರ್ನವ್ ಜೌರಾ, 16 ವರ್ಷದ ದಿವ್ಯಾ ಮಹಾಜನ್, ರಘುನಂದನ್ ಗಂಗಪ್ಪ, ಪೈಲಟ್ ದೀಪಿಕಾ ರಾಣಾ, ಅಂಕಿತಾ ಕೊನ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಜು ಕಲಿತಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಾಗರ ಸವಾಲನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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