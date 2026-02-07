ETV Bharat / state

ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿರಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಯುವತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿರಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಾಂಡ್​ನ 21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

WHITE DOVES SOCIAL SERVICE
ಯುವತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಯುವತಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಿ (21) ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿಸಿದೆ.

ನ. 27, 2025ರಂದು ಜಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆರೈಕೆ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆಗ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ತಾನು ಹೇಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ಅತಿಯಾದ ಮೌನ ಹಾಗೂ ಭಯಭೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋ ಥೆರಪಿ, ಯೋಗ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ​ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪುನರ್ವಸತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಕೆ ನಗಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು.

ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ್ ಅವರು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರನ್ನು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಂತೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕಿರಣ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇದು ಆಕೆಯ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬ ಬಡತನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ''ಯುವತಿಯರು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರ ಶೋಷಣೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ ''ಕಿರಣ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಳು. ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಥೆರಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ತಂದೆಯ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪುನರ್ಮಿಲನ ನಮ್ಮ 482ನೇ ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಿ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ ''ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಡೆದುವಹೋಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ: ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1992ರಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ನೀಡುವುದು, ಹಾಡು ಹೇಳಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಯಿತು. 2009ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೊರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕೋಮಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಿಷಪ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ 49 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಲಭಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ 200 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು 100 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆತಂದು ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್‌ಗಳು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಥೆರಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 482 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖ: ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕುಟುಂಬ

TAGGED:

REUNION WITH FAMILY
JHARKHAND YOUNG WOMAN
WHITE DOVES SOCIAL SERVICE
DAKSHINA KANNADA
YOUNG WOMAN REUNION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.