ಬಡವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಒಂದಾದ ರಿಕ್ಷಾ ಸಾರಥಿಗಳು: ₹12 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ
Ambulance Service By Auto Drivers: ಬಡಕಬೈಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ನವೋದಯ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ.
Published : November 5, 2026 at 8:50 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ನಿಜವಾದ ಊರಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೊಳಲಿ ಸಮೀಪದ ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಪಡುವ ನರಕಯಾತನೆಗೆ ಮಿಡಿದು, ತಮ್ಮ ಬೆವರಿನ ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ₹12 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡಕಬೈಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ನವೋದಯ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವಿನೂತನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವವಾಹಿನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಡಕಬೈಲ್, ಕರಿಯಂಗಳ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತುಸು ದೂರವಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಇದೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾಗಳಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಚಾಲಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲುಕಿದ್ದವು. ಈ ಕೊರಗು 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು, ಎರಡೂವರೆ-ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು 2012ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ನವೋದಯ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 26 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಇಕೋ (Maruti Eeco) ವಾಹನವನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಂದಲೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲನೆ: ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಿಧಿಯಿಂದ 4ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರು ತಲಾ 10,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ವಂತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಊರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ರೂ.50ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸದೆ, ಫೋರ್ ವ್ಹೀಲರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರೇ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸರದಿಯಂತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವೋದಯ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾದಾಗ, ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಊರಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ-ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದರು.
ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದ ಮರೆತು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು: ನವೋದಯ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ಅಹ್ಮದ್ ಬಶೀರ್ ಗಾಣೆಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಿಯಂಗಳ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಕಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಜಪೆ ಅಥವಾ ಪೊಳಲಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಊರಿನ ದಾನಿಗಳು ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದ ಮರೆತು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಡಕಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಗೋಪಾಲ ಅಂಚನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಡಕಬೈಲ್ನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಇಡೀ ಊರೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಹನವೇ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಹುಡುಗರು ಕರಗಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೂರೂ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಂತಿತ್ತು. ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಆಟೋ ಚಾಲಕರೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೀಟರ್ ದರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಡಕಬೈಲ್ನ ‘ನವೋದಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ’ದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ತುರ್ತು ನೆರವಿಗಾಗಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
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